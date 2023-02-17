Оккупанты в Мариуполе зачищают подвалы драмтеатра, чтобы скрыть следы бомбардировки

"Когда кажется, что уже разобрали все что возможно, но русня не останавливается. Не просто к фронтону, уже начали погружаться в подвальные помещения. Для того, чтобы мариупольцы не видели, даже установили ворота и ограничения на посещение. Но - мы видим и показываем всем, что такое "реконструкция" от россиян", - написал Андрющенко.

Напомним, что во время осады Мариуполя, 16 марта, российские войска сбросили авиабомбу на крышу Мариупольского драматического театра, где укрывались гражданские обстрелы. В нем скрывались по разным данным от 500 человек до 1200 мирных жителей.

По данным горсовета тогда погибли около 300 человек, но информационное агентство Associated Press провело собственное расследование и пришло к выводу, что в результате авиаудара число погибших могло составить около 600 человек.

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