Окупанти в Маріуполі вбили свого командира через постійні тортури і знущання, - Генштаб

Зазначається, що до цього причетні окупанти з числа колишніх ув'язнених.

Вони вбили свого командира в окупованому Маріуполі.

Причиною цього стали його постійні погрози, знущання та вбивства інших загарбників.

Ситуація у Маріуполі

Тимчасово окупований Маріуполь захоплено російськими військами у лютому 2022 року під час вторгнення РФ. При цьому з перших днів вторгнення російські війська роблять все для того, щоб перетворити Маріуполь на військову базу, зокрема приморський порт.

Нещодавно повідомлялось, що окупанти провалили вже другий опалювальний сезон в Маріуполі. Десятки будинків вцілілого після російських руйнувань міста досі залишається без тепла.

Також російські окупанти продовжують активно переправляти резерви на фронт. Зокрема, на Маріупольському напрямку на техніці в окупантів було помічено нову символіку і позначки.