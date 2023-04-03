Окупанти у Маріуполі хочуть визнати понад 660 будинків "безхазяйними" та передати армії РФ

Окупаційна "влада" у Маріуполі хоче передати армії РФ та іншим колаборантам 665 приватних будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.
"Російські окупанти зруйнували наше місто, а тепер хочуть відібрати у людей те, що лишилося цілим. Для створення ілюзії законності застосовують процедуру визнання майна "безхазяйним", - сказав мер міста Вадим Бойченко.
Зазначається, що 665 приватних будинків окупаційна влада готується віддати під розміщення військових та "гастролерів-чиновників". У міськраді заявили, що це фактично привласнення чужого майна окупантами.
"Це черговий протизаконний злочин та банальне пограбування людей. Але усі їх плани - марні, адже скоро у Маріуполь повернеться прапор України, а з ним законність та порядок", - додав Маріупольський міський голова.
Нагадаємо, що російські війська в окупованому Маріуполі продовжують укріплюватись. Вони готуються до оборони та до нових запеклих боїв.
Російські окупанти у Маріуполі через підрив авто колаборанта активно шукають учасників спротиву. Росіяни проводять так звану "зачистку".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.