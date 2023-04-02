ua ru
Нд, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Маріуполі росіяни посилили "зачистку" після підриву авто колаборанта, - мерія

Новость на русском →
Маріуполь, Неділя 02 квітня 2023 15:07
У Маріуполі росіяни посилили "зачистку" після підриву авто колаборанта, - мерія Фото: окупанти у Маріуполі посилили "зачистку" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у Маріуполі через підрив авто колаборанта активно шукають учасників спротиву. Росіяни проводять так звану "зачистку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Вчора по проспекту Металургів. На кожному перехресті по дві автівки з російськими військовими. Кожні 200 метрів по вулиці патруль з 8 окупантів (мікс військових та поліції)", - зазначає Андрющенко.

Він додав, що росіяни пригнали в окупованих Маріуполь велику кількість поліцейських автопатрулів з Донецька. Окупанти перевіряють документи та телефони місцевих жителів. Крім того, вони вибірково обшукують квартири маріупольців.

"Так - від району в район. Від кварталу до кварталу. Майже тиждень щодня", - додав радник мера.

Нагадаємо, 27 березня у Маріуполі підірвали автівку так званого "начальника управління поліції" Михайла Москвіна. За попередньою інформацією, колаборант перебуває в лікарні у важкому стані.

Після інциденту в окупованому місті росіяни посилили перевірку та патрулювання вулиць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь окупанти Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні
В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй