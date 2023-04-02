У Маріуполі росіяни посилили "зачистку" після підриву авто колаборанта, - мерія

Російські окупанти у Маріуполі через підрив авто колаборанта активно шукають учасників спротиву. Росіяни проводять так звану "зачистку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Вчора по проспекту Металургів. На кожному перехресті по дві автівки з російськими військовими. Кожні 200 метрів по вулиці патруль з 8 окупантів (мікс військових та поліції)", - зазначає Андрющенко.

Він додав, що росіяни пригнали в окупованих Маріуполь велику кількість поліцейських автопатрулів з Донецька. Окупанти перевіряють документи та телефони місцевих жителів. Крім того, вони вибірково обшукують квартири маріупольців.

"Так - від району в район. Від кварталу до кварталу. Майже тиждень щодня", - додав радник мера.

Нагадаємо, 27 березня у Маріуполі підірвали автівку так званого "начальника управління поліції" Михайла Москвіна. За попередньою інформацією, колаборант перебуває в лікарні у важкому стані.

Після інциденту в окупованому місті росіяни посилили перевірку та патрулювання вулиць.

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