Оккупанты в Мариуполе хотят признать более 660 домов "бесхозяйными" и передать армии РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Российские оккупанты разрушили наш город, а теперь хотят отобрать у людей то, что осталось целым. Для создания иллюзии законности применяют процедуру признания имущества "бесхозяйными", - сказал мэр города Вадим Бойченко.

Отмечается, что 665 частных домов оккупационные власти готовятся отдать под размещение военных и "гастролеров-чиновников". В горсовете заявили, что это фактически присвоение чужого имущества оккупантами.

"Это очередное противозаконное преступление и банальное ограбление людей. Но все их планы напрасны, ведь скоро в Мариуполь вернется флаг Украины, а с ним законность и порядок", - добавил Мариупольский городской голова.