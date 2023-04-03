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Оккупанты в Мариуполе хотят признать более 660 домов "бесхозяйными" и передать армии РФ

Фото: Оккупанты в Мариуполе хотят признать более 660 домов "бесхозяйными" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупационные "власти" в Мариуполе хотят передать армии РФ и другим коллаборантам 665 частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Российские оккупанты разрушили наш город, а теперь хотят отобрать у людей то, что осталось целым. Для создания иллюзии законности применяют процедуру признания имущества "бесхозяйными", - сказал мэр города Вадим Бойченко.

Отмечается, что 665 частных домов оккупационные власти готовятся отдать под размещение военных и "гастролеров-чиновников". В горсовете заявили, что это фактически присвоение чужого имущества оккупантами.

"Это очередное противозаконное преступление и банальное ограбление людей. Но все их планы напрасны, ведь скоро в Мариуполь вернется флаг Украины, а с ним законность и порядок", - добавил Мариупольский городской голова.

Напомним, что российские войска в оккупированном Мариуполе продолжают укрепляться. Они готовятся к обороне и новым ожесточенным боям.

Российские оккупанты в Мариуполе из-за подрыва авто коллаборанта активно ищут участников сопротивления. Россияне проводят так называемую "зачистку".

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