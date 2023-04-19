UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти в Луганській області затримують людей, які спілкуються з рідними з України

Фото: Глава Сєверодонецької РВА Роман Власенко (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни посилили терор проти жителів Луганської області та почали затримувати людей, які намагаються зателефонувати рідним в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сєверодонецької РВА Романа Власенка.

"До Лисичанська та Попасної росіяни пропускають тільки при наявності реєстрації", - йдеться у заяві.

Також Власенко повідомив, що окупанти посилили терор проти цивільного населення. Вони виловлюють людей, які намагаються налагодити мобільний зв'язок з рідними на підконтрольній уряду України території.

"Загарбники в "ЛНР" обіцяли не проводити весняний призов, але все ж таки оголосили про початок його проведення. Окупантам не вистачає військ, втрати у них шалені, чоловіків теж не вистачає, тому що всі загинули та втекли за межі області", - додав Власенко.

Нагадаємо, що росіяни у Сєвєродонецьку (Луганська область) активно мародерять у вцілілих квартирах та не відновлюють електропостачання після погіршення погоди.

Росіяни почали втрачати підтримку серед колаборантів на окупованих територіях України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськЛисичанськПопаснаяВійна в Україні