Окупанти в Луганській області затримують людей, які спілкуються з рідними з України

Росіяни посилили терор проти жителів Луганської області та почали затримувати людей, які намагаються зателефонувати рідним в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сєверодонецької РВА Романа Власенка.

"До Лисичанська та Попасної росіяни пропускають тільки при наявності реєстрації", - йдеться у заяві.

Також Власенко повідомив, що окупанти посилили терор проти цивільного населення. Вони виловлюють людей, які намагаються налагодити мобільний зв'язок з рідними на підконтрольній уряду України території.

"Загарбники в "ЛНР" обіцяли не проводити весняний призов, але все ж таки оголосили про початок його проведення. Окупантам не вистачає військ, втрати у них шалені, чоловіків теж не вистачає, тому що всі загинули та втекли за межі області", - додав Власенко.