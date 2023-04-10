ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відсутність роботи та мародерство росіян: глава Сєвєродонецька про ситуацію в місті

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, Понеділок 10 квітня 2023 20:37
Відсутність роботи та мародерство росіян: глава Сєвєродонецька про ситуацію в місті Фото: глава Сєвєродонецька Олександр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни у Сєвєродонецьку (Луганська область) активно мародерять у вцілілих квартирах та не відновлюють електропостачання після погіршення погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

"Вахтовим методом в місто приїздять робітники з РФ, які займаються поспішними показовими ремонтами у вцілілих будинках та мародерять квартири місцевим жителям", - йдеться у заяві.

Стрюк розповів, що окупаційна влада лише частково відновила електропостачання, яке зникло після березневої негоди.

За його словами, для місцевих жителів роботи фактично немає. В магазинах продаються здебільшого товари виробництва РФ. А декларованого окупантами ще влітку відновлення промисловості так і не відбулося.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали значної шкоди житловому фонду Сєвєродонецька (Луганська область). Тепер пошкоджені багатоповерхівки падають цілими під’їздами.

Російські окупанти у Сєвєродонецьку (Луганська область) не відновили систему каналізації, вона забруднює навколишні водоймища.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сєвєродонецьк Війна в Україні
NEWS
Україна повернула з російського полону 100 військових
Україна повернула з російського полону 100 військових
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені