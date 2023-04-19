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Оккупанты в Луганской области задерживают людей, которые общаются с родными из Украины

Фото: Глава Северодонецкой РВА Роман Власенко (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне усилили террор против жителей Луганской области и начали задерживать людей, которые пытаются позвонить по телефону родным в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецкой РВА Романа Власенко.

"В Лисичанск и Попасную россияне пропускают только при наличии регистрации", - говорится в заявлении.

Также Власенко сообщил, что оккупанты усилили террор против гражданского населения. Они вылавливают людей, которые пытаются наладить мобильную связь с родными на подконтрольной правительству Украины территории.

"Захватчики в "ЛНР" обещали не проводить весенний призыв, но все же объявили о начале его проведения. Оккупантам не хватает войск, потери у них безумны, мужчин тоже не хватает, потому что все погибли и скрылись за пределы области", - добавил. Власенко.

Напомним, что россияне в Северодонецке (Луганская область) активно мародерят в уцелевших квартирах и не возобновляют электроснабжение после ухудшения погоды.

Россияне начали терять поддержку среди коллаборантов на оккупированных территориях Украины.

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Российская ФедерацияЛуганскЛисичанскПопаснаяВойна в Украине