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Окупанти у Луганській області створюють нові "військкомати", - ЦНС

Фото: окупанти у Луганській області створюють нові "військкомати" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На окупованій частині Луганської області російські загарбники заново створюють "військкомати", оскільки попередні установи не виконали план з примусової мобілізації громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Російські окупанти створили ліквідаційні комісії для "Військового комісаріату ЛНР", яким керують місцеві колаборанти. Причина полягає в тому, що даний орган був не спроможний виконати план з мобілізації необхідної кількості людей до лав окупаційної армії, оскільки місцеві мешканці уникають призову всіма можливими способами.

У ЦНС розповіли, що замість нього окупанти створили новий орган під назвою "Федеральний казенний заклад військовий комісаріат ЛНР", керівництво якого призначили вже не з місцевих зрадників, а із завезених росіян.

Дана структура вже зареєстрована в російських реєстрах вже під іншим податковим номером, ніж попередній "Військовий комісаріат ЛНР".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на тимчасово окупованих територіях окупанти посилили мобілізацію. В першу чергу, це стосується тих, хто має паспорт РФ.

Також раніше ми писали, що окупанти розпочали мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Групу чоловіків із числа "бюджетників" уже відправлено на медкомісію.

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ЛуганськокупантиВійна Росії проти України