Окупанти посилили примусову мобілізацію: мер Мелітополя розкрив плани ворога

На тимчасово окупованих територіях окупанти посилили мобілізацію. В першу чергу, це стосується тих, хто має паспорт РФю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Тенденція до примусової мобілізації розпочалась. Наприклад, по всіх підприємствах, які продовжили функціонування на тимчасово окупованих територіях поставили за мету до 18.04 зібрати дані для військкоматів лише у тих мешканців, хто отримав рашистські паспорти", - заявив Федоров.

Раніше ми писали про те, що росіяни планують мобілізувати колаборантів на окупованих територіях.

Також нагадаємо, що глава Кремля Володимир Путін підписав закон про введення в країні нових методів мобілізації для росіян. Тепер там повістки будуть відправляти онлайн.

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