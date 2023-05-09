Оккупанты в Луганской области создают новые "военнокоматы", - ЦНС

На оккупированной части Луганской области российские захватчики заново создают "военные", поскольку предыдущие учреждения не выполнили план по принудительной мобилизации граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Российские оккупанты создали ликвидационные комиссии для "Военного комиссариата ЛНР", которым руководят местные коллаборанты. Причина состоит в том, что данный орган был не в состоянии выполнить план по мобилизации необходимого количества людей в ряды оккупационной армии, поскольку местные жители избегают призыва всеми возможными способами.

В ЦНС рассказали, что вместо него оккупанты создали новый орган под названием "Федеральное казенное заведение военный комиссариат ЛНР", руководство которого назначили уже не из местных предателей, а из завезенных россиян.

Данная структура уже зарегистрирована в российских реестрах уже под другим налоговым номером, чем предыдущий "Военный комиссариат ЛНР".