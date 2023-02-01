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Окупанти в Луганській області примушують віддавати 6-річних дітей в "кадети", - Генштаб

Фото: окупанти в Луганській області примушують віддавати 6-річних дітей в "кадети" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованій території Луганської області, російська "адміністрація" примушує батьків віддавати дітей в "кадети".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України, порушувати права людини. Зокрема, у Старобільську Луганської області, російська окупаційна влада примушує людей віддавати дітей віком від 6 років до такого собі козацько-кадетського корпусу для начебто "правильного патріотичного виховання", - пише пресслужба.

В інакшому випадку, окупанти погрожують батькам позбавлення батьківських прав.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти перепрофілювали три цивільні лікарні в окупованому Луганську у військові шпиталі.

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