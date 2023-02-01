Оккупанты в Луганской области заставляют отдавать 6-летних детей в "кадеты", - Генштаб

На временно оккупированной территории Луганской области российская "администрация" заставляет родителей отдавать детей в "кадеты".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины, нарушать права человека. В частности, в Старобельске Луганской области, российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от 6 лет в некий казацко-кадетский корпус для якобы "правильного патриотического воспитания", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты перепрофилировали три гражданских больницы в оккупированном Луганске в военные госпитали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.