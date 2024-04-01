Окупанти в Луганській області готують юнаків до мобілізації. В ОВА розкрили деталі

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов говорив, що ще в жовтні темпи мобілізації в Росії становили понад 20 тисяч осіб на місяць.

Тим часом глава так званої "ДНР" Денис Пушилін видав указ про "мобілізацію" чоловіків у тимчасово окупованому Маріуполі.

Британська розвідка днями повідомила, що Росія набирає щомісяця в армію близько 30 тисяч нових солдатів. Це дає їй змогу покривати втрати та продовжувати війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.