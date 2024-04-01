Оккупанты в Луганской области готовят юношей к мобилизации. В ОВА раскрыли детали

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов говорил, что еще в октябре темпы мобилизации в России составляли более 20 тысяч человек в месяц.

Тем временем глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин издал указ о "мобилизации" мужчин во временно оккупированном Мариуполе.

Британская разведка на днях сообщила, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей покрывать потери и продолжать войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.