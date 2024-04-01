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Окупанти в Луганській області готують юнаків до мобілізації. В ОВА розкрили деталі

Луганська область, Понеділок 01 квітня 2024 18:37
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Окупанти в Луганській області готують юнаків до мобілізації. В ОВА розкрили деталі Архівне фото: Окупанти в Луганській області готують юнаків до мобілізації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованій частині Луганської області стартував черговий етап мобілізації. Росіяни планують забрати в армію юнаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Артема Лисогора.

За його словами, після "виборів" російського диктатора Володимира Путіна на захопленій території Луганської області стартував призов до армії окупанта.

Школи та інші "освітні заклади" збирали дані про юнаків, чий вік наближається до 18 років, для подальшого передання цієї інформації в місцеві "військкомати".

Також "силовики" зайняті пошуком дорослого чоловічого населення, їх також планують забрати в армію.

Росія проводить мобілізацію на війну проти України

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов говорив, що ще в жовтні темпи мобілізації в Росії становили понад 20 тисяч осіб на місяць.

Тим часом глава так званої "ДНР" Денис Пушилін видав указ про "мобілізацію" чоловіків у тимчасово окупованому Маріуполі.

Британська розвідка днями повідомила, що Росія набирає щомісяця в армію близько 30 тисяч нових солдатів. Це дає їй змогу покривати втрати та продовжувати війну проти України.

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