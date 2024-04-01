Окупанти в Луганській області готують юнаків до мобілізації. В ОВА розкрили деталі

На окупованій частині Луганської області стартував черговий етап мобілізації. Росіяни планують забрати в армію юнаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Артема Лисогора .

Також "силовики" зайняті пошуком дорослого чоловічого населення, їх також планують забрати в армію.

Школи та інші "освітні заклади" збирали дані про юнаків, чий вік наближається до 18 років, для подальшого передання цієї інформації в місцеві "військкомати".

За його словами, після "виборів" російського диктатора Володимира Путіна на захопленій території Луганської області стартував призов до армії окупанта.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов говорив, що ще в жовтні темпи мобілізації в Росії становили понад 20 тисяч осіб на місяць.

Тим часом глава так званої "ДНР" Денис Пушилін видав указ про "мобілізацію" чоловіків у тимчасово окупованому Маріуполі.

Британська розвідка днями повідомила, що Росія набирає щомісяця в армію близько 30 тисяч нових солдатів. Це дає їй змогу покривати втрати та продовжувати війну проти України.

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