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Оккупанты в Луганской области готовят юношей к мобилизации. В ОВА раскрыли детали

Луганская область, Понедельник 01 апреля 2024 18:37
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Оккупанты в Луганской области готовят юношей к мобилизации. В ОВА раскрыли детали Архивное фото: Оккупанты в Луганской области готовят юношей к мобилизации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированной части Луганской области стартовал очередной этап мобилизации. Россияне планируют забрать в армию юношей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лысогора.

По его словам, после "выборов" российского диктатора Владимира Путина на захваченной территории Луганской области стартовал призыв в армию оккупанта.

Школы и другие "образовательные учреждения" собирали данные о юношах, чей возраст приближается к 18 годам, для дальнейшей передачи этой информации в местные "военкоматы".

Также "силовики" заняты поиском взрослого мужского населения, их также планируют забрать в армию.

Россия проводит мобилизацию на войну против Украины

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов говорил, что еще в октябре темпы мобилизации в России составляли более 20 тысяч человек в месяц.

Тем временем глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин издал указ о "мобилизации" мужчин во временно оккупированном Мариуполе.

Британская разведка на днях сообщила, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей покрывать потери и продолжать войну против Украины.

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