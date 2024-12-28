Окупанти з літа створювали запас ракет для обстрілів України протягом зими, - ЦПД

"Ворог з літа створював запас ракет для обстрілів України протягом всієї зими. Тому ресурс для обстрілів у ворога готовий, немає жодного сенсу гадати в експертному середовищі і в медіа над датами, коли буде черговий", - зазначив він.

Керівник ЦПД наголосив, що важливо не ігнорувати повітряні тривоги. Коваленко додав, що Україна має ресурс для відбиття ворожих атак.

"Також потрібно знищувати тилові склади, аеродроми стратегічної авіації, ВПК ворога", - підкреслив він.