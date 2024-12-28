Оккупанты с лета создавали запас ракет для обстрелов Украины в течение зимы, - ЦПД

Россия с лета сделала запас ракет для обстрелов Украины зимой. Поэтому у врага есть ресурс для атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.
"Враг с лета создавал запас ракет для обстрелов Украины в течение всей зимы. Поэтому ресурс для обстрелов у врага готов, нет никакого смысла гадать в экспертной среде и в медиа над датами, когда будет очередной", - отметил он.
Руководитель ЦПД подчеркнул, что важно не игнорировать воздушные тревоги. Коваленко добавил, что Украина имеет ресурс для отражения вражеских атак.
"Также нужно уничтожать тыловые склады, аэродромы стратегической авиации, ВПК врага", - подчеркнул он.
Напомним, на Рождество, 25 декабря, россияне нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Это привели к возвращению графиков отключений света. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, Россия имеет в арсенале до 1400 ракет различных типов. При этом враг имеет возможность в месяц производить от 120 до 150 ракет.
РБК-Украина сообщало, что оккупанты используют новую тактику обстрелов украинской энергосистемы. Подробнее об - в отдельном материале.
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