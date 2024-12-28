Окупанти з літа створювали запас ракет для обстрілів України протягом зими, - ЦПД
Росія з літа зробила запас ракет для обстрілів України взимку. Тому ворог має ресурс для атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.
"Ворог з літа створював запас ракет для обстрілів України протягом всієї зими. Тому ресурс для обстрілів у ворога готовий, немає жодного сенсу гадати в експертному середовищі і в медіа над датами, коли буде черговий", - зазначив він.
Керівник ЦПД наголосив, що важливо не ігнорувати повітряні тривоги. Коваленко додав, що Україна має ресурс для відбиття ворожих атак.
"Також потрібно знищувати тилові склади, аеродроми стратегічної авіації, ВПК ворога", - підкреслив він.
Масовані атаки РФ
Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, росіяни завдали комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Це призвели до повернення графіків відключень світла. Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
За словами представника ГУР Андрія Юсова, Росія має в арсеналі до 1400 ракет різних типів. При цьому ворог має змогу в місяць виробляти від 120 до 150 ракет.
РБК-Україна повідомляло, що окупанти використовують нову тактику обстрілів української енергосистеми. Детальніше про - в окремому матеріалі.
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