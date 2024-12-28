ua en ru
Сб, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Оккупанты с лета создавали запас ракет для обстрелов Украины в течение зимы, - ЦПД

Киев, Суббота 28 декабря 2024 12:22
UA EN RU
Оккупанты с лета создавали запас ракет для обстрелов Украины в течение зимы, - ЦПД Иллюстративное фото: в ЦПД заявили, что РФ с лета создавала запас ракет для обстрелов (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия с лета сделала запас ракет для обстрелов Украины зимой. Поэтому у врага есть ресурс для атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

"Враг с лета создавал запас ракет для обстрелов Украины в течение всей зимы. Поэтому ресурс для обстрелов у врага готов, нет никакого смысла гадать в экспертной среде и в медиа над датами, когда будет очередной", - отметил он.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что важно не игнорировать воздушные тревоги. Коваленко добавил, что Украина имеет ресурс для отражения вражеских атак.

"Также нужно уничтожать тыловые склады, аэродромы стратегической авиации, ВПК врага", - подчеркнул он.

Массированные атаки РФ

Напомним, на Рождество, 25 декабря, россияне нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Это привели к возвращению графиков отключений света. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, Россия имеет в арсенале до 1400 ракет различных типов. При этом враг имеет возможность в месяц производить от 120 до 150 ракет.

РБК-Украина сообщало, что оккупанты используют новую тактику обстрелов украинской энергосистемы. Подробнее об - в отдельном материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Ракеты Ракетная атака
NEWS
Россия с начала 2024 года потеряла больше 420 тысяч военных, - Сырский
Россия с начала 2024 года потеряла больше 420 тысяч военных, - Сырский
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта