Оккупанты с лета создавали запас ракет для обстрелов Украины в течение зимы, - ЦПД

Россия с лета сделала запас ракет для обстрелов Украины зимой. Поэтому у врага есть ресурс для атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

"Враг с лета создавал запас ракет для обстрелов Украины в течение всей зимы. Поэтому ресурс для обстрелов у врага готов, нет никакого смысла гадать в экспертной среде и в медиа над датами, когда будет очередной", - отметил он.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что важно не игнорировать воздушные тревоги. Коваленко добавил, что Украина имеет ресурс для отражения вражеских атак.

"Также нужно уничтожать тыловые склады, аэродромы стратегической авиации, ВПК врага", - подчеркнул он.