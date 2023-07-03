Окупанти у Лисичанську перетворили всі лікарні на військові госпіталі, - МВА

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області російські загарбники використовують усі медичні установи у місті як військові шпиталі для лікування своїх солдатів.
Про це розповів начальник Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телеканалу "Прямий".
Як зазначив чиновник, зараз усі лікарні Лисичанська були переоснащені у шпиталі, де лікуються поранені окупанти.
"Лінія фронту дуже близько, там відбуваються значні бої, тому кількість поранених дуже велика, і вони просто не мають ні часу, ні людей, ні ліків надавати якісь послуги громадянським жителям", - сказав керівник МВА.
Так, резюмував Шибіко, мешканці Лисичанська наразі позбавлені доступу до медицини.
За його словами, інтервенти відкрили у місті деякі аптеки, проте ціни там завищені, тому місцеві жителі не можуть придбати ліки.
Також голова МВА розповів, що у Лисичанську оселилася велика кількість російських військових. У місті деякі квартали окупанти закрили місцевих жителів.
Сили оборони України в ході контрнаступних операцій просуваються на кількох напрямках і ведуться запеклі бої. Як зазначила заступник міністра оборони Ганна Маляр 2 липня, війська противника намагаються контратакувати і рушили вперед на Сватівському напрямку в Луганській області.
Вона додала, що окупанти атакують Білогорівку та Серебрянку, і ситуація досить складна.
Перед цим у Міноборони повідомляли, що кілька днів тому на Луганщині бійці ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки, й закріплюються на зайнятих рубежах.
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