ЗСУ з важкими боями просуваються на двох південних напрямках, - Маляр
Сили оборони України продовжують наступальні дії на півдні України. Бійці ЗСУ ведуть тяжки бої з окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр.
Ситуація на півдні України
За словами Маляр, за поточну добу маємо невелике просування українських військ. Бійці мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.
"З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на сході України
Вона повідомила, що ворог наступає на декількох напрямках:
- Авдіївський;
- Мар‘їнський;
- Лиманський.
"Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна", - написала вона.
На Бахмутському напрямку:
- на південному флангу рухаємось вперед, маємо частковий успіх;
- на північному - тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки.
Наступ ЗСУ
Вчора Маляр повідомляла, що в Луганській області ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки, закріплюються на зайнятих рубежах.
Також за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.
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