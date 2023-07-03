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Оккупанты в Лисичанске превратили все больницы в военные госпитали, - ГВА

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области российские захватчики используют все медицинские учреждения в городе в качестве военных госпиталей для лечения своих солдат.

Об этом рассказал начальник Лисичанской городской военной администрации Валерий Шибико, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телеканала "Прямой".

Как отметил чиновник, сейчас все больницы Лисичанска были переоснащены в госпитали, где лечатся раненые оккупанты.

"Линия фронта очень близко, там происходят значительные бои, поэтому количество раненых очень велико, и у них просто нет ни времени, ни людей, ни лекарств оказывать какие-либо услуги гражданским жителям", - сказал руководитель ГВА.

Так, резюмировал Шибико, жители Лисичанска в настоящее время лишены доступа к медицине.

По его словам, интервенты открыли в городе некоторые аптеки, однако цены там завышены, поэтому местные жители не могут приобрести лекарства.

Также глава ГВА рассказал, что в Лисичанске поселилось большое количество российские военных. В городе некоторые кварталы оккупанты закрыли для местных жителей.

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