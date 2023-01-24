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Окупанти в Криму знімають мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців, - ЦНС

Фото: Окупанти в Криму знімають мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни в Криму знімають мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців та економістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"На кожному підприємстві існує мобілізаційне "бронювання" фахівців які не підлягають призову до армії. Проте в Криму це вже не стосується, економістів, фінансистів та IT-фахівців", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС повідомили, що всім цим категоріям почали приходити повістки до "військкоматів" окупованого Криму.

Також ворог розпочав забирати до армії працівників "ДСНС" на окупованій частині Луганської області. До лав ворожої армії призвали рятівників в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили.

Нагадаємо, що у Росії планують мобілізовувати депортованих українців і трудових мігрантів, аби зменшити напругу серед росіян через мобілізацію.

У Росії продовжують готуватися до нової хвилі мобілізації. Дійшло вже до того, що військкомати відкрили "полювання" на жителів Москви. Крім цього вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей.

Латвія має план дій у разі, якщо в Росії розпочнеться чергова масова мобілізація і тисячі людей намагатимуться перетнути російсько-латвійський кордон.

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