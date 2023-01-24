Оккупанты в Крыму снимают мобилизационное "бронирование" для IT-специалистов, - ЦНС

Россияне в Крыму снимают мобилизационное "бронирование" для IT-специалистов и экономистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"На каждом предприятии существует мобилизационное "бронирование" специалистов, не подлежащих призыву в армию. Однако в Крыму это уже не касается, экономистов, финансистов и IT-специалистов", - говорится в сообщении.

В ЦНС сообщили, что всем этим категориям начали приходить повестки в "военнокоматы" оккупированного Крыма.

Также враг начал забирать в армию работников "ГСЧС" на оккупированной части Луганской области. В ряды вражеской армии призвали спасателей в Алчевске с целью восполнения потерь живой силы.