РФ замість росіян хоче мобілізовувати депортованих українців і трудових мігрантів, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Будь-які тези Кремль зазвичай вкидає через дотичних людей, а потім ці тези підхоплюють інформаційні посіпаки ворога. Так, напередодні пропозицію мобілізувати всіх мігрантів, хто отримав паспорт РФ, офіційно озвучив голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Проте, за даними Центру, йдеться також про мобілізацію чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій України. Це одна з причин примусової паспортизації українців, які депортовані або залишаються у захоплених районах. Крім того, про це свідчить ухвалене урядом РФ рішення про видачу російських паспортів за місцем проживання.

"Заява Бастрикіна є відверто нацистською, оскільки він прямо вказує, що основну увагу повинні приділити мобілізації представників національних меншин", -зауважили у ЦНС.

Водночас з цією заявою пропагандистські телеграм-канали поширюють матеріали, які посилюють ксенофобські настрої щодо мігрантів з даних країн як учасників організованих злочинних груп, пов’язаних з розповсюдженням наркотиків, зброї та загалом як таких, що паразитують на "русских". За даними кремлівських соціологів та аналітиків, такі пропозиції позитивно сприймаються росіянами, серед яких зростає обурення щодо нової хвилі мобілізації в країні.

"Центр національного спротиву інформує, якщо ви або ваші друзі та родичі проживаєте на тимчасово окупованих територіях, або ж ви депортовані до РФ, росіяни можуть використати вас у війні проти України, примусово мобілізувавши. Якщо вас чи ваших знайомих примусово мобілізували на окупованих територіях, звертайтесь на гарячу лінію проєкту “Хочу жить”: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84", - наголошує Центр національного спротиву.

Крім того, ЦНС закликає внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на захоплених територіях, поділитися цією інформацією.

"Ще не пізно здатися ЗСУ та не вчиняти воєнні злочини", - запевняє ЦНС.