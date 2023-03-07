Оккупанты в Крыму собираются построить "вагнеровцам" базу на участке в 500 га

Во временно окованном Крыму самопровозглашенные власти хотят построить для "вагнеровцев", воюющих против украинцев совместно с российской армией, новую базу. И для этого хотят "выделить" земельный участок в размере 500 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представительства президента в АР Крым.

"По информации из открытых источников, Сергей Аксенов (так называемый "глава Крыма" - ред.) решил построить в оккупированном Крыму новую базу для "вагнеровцев" - для этой "благородной" цели должны якобы выделить 500 га в одном из горных районов полуострова", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, сговорившись с марионеточным "главой" оккупированного Россией Крыма Сергеем Аксеновым, хочет перебазировать свою деятельность на захваченный полуостров.

Напомним, недавно сообщалось, что с февраля противник использовал около 1200 человек из частной военной компании "Вагнер", завербованных в тюрьмах временно оккупированного Крыма.

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