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Окупанти в Криму проводять обшуки у кримських татар, є затримання

Фото: окупанти в Криму проводять обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованому Криму від ранку російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар. Вже відомо про шістьох затриманих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку громадської організації Кримськотатарський ресурсний центр.

"В окупованому Криму знову обшуки. Із 4 години ранку в Криму тривають нові обшуки у будинках кримських татар", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, російські силовики провели обшуки в будинках:

  • Кроша Екрема (село Близькогородське)
  • Асанова Айдера (село Тимофіївка)
  • Сейдаметова Рефата (село Тимофіївка)
  • Абдуразакова Османа (село Дніпровка)
  • Зекір'яєва Лемана (Джанкой)
  • Мамбетова Халіла (Джанкой)

"Важливо підкреслити, що Екрем Крош - рідний брат політв'язня Енвера Кроша. Осман Абдуразаков - брат політв'язня Едема Бекірова. Усіх шістьох затримали та відвезли в Управління ФСБ, проте наразі точне місцезнаходження активістів невідоме", - зазначено в повідомленні.

Фото: окупанти в Криму знову проводять обшуки у кримських татар (facebook.com/ctrcenter)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти провели обшуки у кримських татар в Джанкойському районі.

Додамо, нещодавно в Росії винесли чергові "вироки" кримським татарам, їм дали 65 років в'язниці на п'ятьох.

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