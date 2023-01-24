Оккупанты в Крыму проводят обыски у крымских татар, есть задержания

"В оккупированном Крыму снова обыски. С 4 часов утра в Крыму продолжаются новые обыски в домах крымских татар", - говорится в сообщении.

Как стало известно, российские силовики провели обыски в домах:

Кроша Экрема (село Близкогородское)

Асанова Айдера (село Тимофеевка)

Сейдаметова Рефата (село Тимофеевка)

Абдуразакова Османа (село Днепровка)

Зекирьяева Лемана (Джанкой)

Мамбетова Халила (Джанкой)

"Важно подчеркнуть, что Экрем Крош - родной брат политзаключенного Энвера Кроша. Осман Абдуразаков - брат политзаключенного Эдема Бекирова. Всех шестерых задержали и увезли в Управление ФСБ, однако в настоящее время точное местонахождение активистов неизвестно", - говорится в сообщении.

Фото: оккупанты в Крыму снова проводят обыски у крымских татар (facebook.com/ctrcenter)

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты провели обыски у крымских татар в Джанкойском районе.

Добавим, недавно в России вынесли очередные "приговоры" крымским татарам, которым дали 65 лет тюрьмы на пятерых.

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