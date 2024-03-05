Окупанти Криму незаконно затримали кримськотатарських діячів та активістів

Російська окупаційна "влада" Криму провела обшуки у будинках кримськотатарських активістів та релігійних діячів. За результатами рейду, незаконно були затримані та поміщені за ґрати десять кримських татар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Зазначається, що вранці у вівторок, 5 березня, окупаційні силовики обшукали 10 будинків кримських татар у Бахчисараї, Джанкої та Джанкойському районі окупованого півострова.

За результатами незаконних обшуків були затримані Ремзі Куртнезіров, Наріман Аметов, Енвер Халілаєв, Арсен Кашка, Алі Мамутов, Вахід Мустафаєв, Мустафа Абдураманов, Мемет Люманов, Азіз Азізов та Рустем Османов.

За попередньою інформацією від адвокатів, усім кримським татарам незаконно інкримінують "статтю" 205.5 Кримінального кодексу РФ (організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

Що відомо про затриманих

Ремзі Куртнезіров - колишній імам мечеті в селі Лобанове, за станом здоров’я останнім часом перестав проводити релігійні обряди. У 2017 році переніс три інсульти, хворіє на цукровий діабет II типу, страждає від підвищеного тиску, правий бік тіла у чоловіка не працює. У кримського татарина інвалідність II групи та післяопераційний стан після трепанації черепа.

Арсен Кашка регулярно відвідував судові засідання у політично мотивованих справах, підтримував сім’ї політичних в’язнів, брав участь у флешмобах і допомагав здійснювати передачі в місця ув’язнення. Також брав активну участь в організації іфтарів та святкових заходів.

Вахід Мустафаєв - чинний імам у мечеті Лобанове.

Енвер Халіллаєв - проживав поруч із мечеттю, брав активну участь в організації іфтарів та святкових заходів.

Мемет Люманов, Азіз Азізов, Рустем Османов і Мустафа Абдураманов - активісти, які регулярно відвідували судові засідання, допомагали сім’ям кримських політв’язнів. Усіх чотирьох раніше затримували правоохоронні органи і незаконно притягували до адміністративної відповідальності за прояв солідарності до своїх засуджених одновірців.

Фото: Представництво президента в АР Крим (ppu.gov.ua)

Рішення окупаційного "суду"

Окупаційний "суд" обрав запобіжний захід журналісту "Кримської солідарності" Рустему Османову та затриманим з Бахчисараю Мемету Люманову, Азізу Азізову, Рустему Османову та Мустафі Абдураманову. Їм призначено незаконний арешт до 4 травня 2024 року.

За словами адвоката Едема Семедляєва, затримані з рішенням суду не згодні, і мають намір його оскаржувати.

"Окупанти тримають наших громадян на ногах з 4 ранку та не дають їм навіть поїсти. Їх направили до окупаційного СІЗО-2 Сімферополя, де вони незаконно утримуватимуться під час так званого "слідства", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з татарами в Криму

У серпні минулого року російські силовики прийшли з обшуками до активістів "Кримської солідарності" та родичів політв'язнів у Бахчисараї та Бахчисарайському районі.

За результатами обшуків, незаконний "суд" Криму відправив до СІЗО трьох кримськотатарських активістів. Вони провели там два місяці.

З моменту анексії Криму в 2014 році, півострів вимушено покинули близько 50 тисяч кримських татар. Особливо активно люди почали виїжджати з півострова, коли окупанти оголосили мобілізацію до армії РФ у вересні 2022 року.

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