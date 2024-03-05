Российские оккупанты незаконно задержали крымскотатарских деятелей и активистов

Российские оккупационные "власти" Крыма провели обыски в домах крымскотатарских активистов и религиозных деятелей. По результатам рейда, незаконно были задержаны и помещены за решетку десять крымских татар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Отмечается, что утром во вторник, 5 марта, оккупационные силовики обыскали 10 домов крымских татар в Бахчисарае, Джанкое и Джанкойском районе оккупированного полуострова.

По результатам незаконных обысков были задержаны Ремзи Куртнезиров, Нариман Аметов, Энвер Халилаев, Арсен Кашка, Али Мамутов, Вахид Мустафаев, Мустафа Абдураманов, Мемет Люманов, Азиз Азизов и Рустем Османов.

По предварительной информации от адвокатов, всем крымским татарам незаконно инкриминируют "статью" 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Что известно о задержанных

Ремзи Куртнезиров - бывший имам мечети в селе Лобаново, по состоянию здоровья в последнее время перестал проводить религиозные обряды. В 2017 году перенес три инсульта, болеет сахарным диабетом II типа, страдает от повышенного давления, правая сторона тела у мужчины не работает. У крымского татарина инвалидность II группы и послеоперационное состояние после трепанации черепа.

Арсен Кашка регулярно посещал судебные заседания по политически мотивированным делам, поддерживал семьи политических заключенных, участвовал во флешмобах и помогал осуществлять передачи в места заключения. Также принимал активное участие в организации ифтаров и праздничных мероприятий.

Вахид Мустафаев - действующий имам в мечети Лобаново.

Энвер Халиллаев - проживал рядом с мечетью, принимал активное участие в организации ифтаров и праздничных мероприятий.

Мемет Люманов, Азиз Азизов, Рустем Османов и Мустафа Абдураманов - активисты, которые регулярно посещали судебные заседания, помогали семьям крымских политзаключенных. Всех четверых ранее задерживали правоохранительные органы и незаконно привлекали к административной ответственности за проявление солидарности к своим осужденным единоверцам.

Решение оккупационного "суда"

Оккупационный "суд" избрал меру пресечения журналисту "Крымской солидарности" Рустему Османову и задержанным из Бахчисарая Мемету Люманову, Азизу Азизову, Рустему Османову и Мустафе Абдураманову. Им назначен незаконный арест до 4 мая 2024 года.

По словам адвоката Эдема Семедляева, задержанные с решением суда не согласны, и намерены его обжаловать.

"Оккупанты держат наших граждан на ногах с 4 утра и не дают им даже поесть. Их направили в оккупационный СИЗО-2 Симферополя, где они незаконно будут содержаться во время так называемого "следствия", - говорится в сообщении.

Фото: Представительство президента в АР Крым (ppu.gov.ua)

Ситуация с татарами в Крыму

В августе прошлого года российские силовики пришли с обысками к активистам "Крымской солидарности" и родственникам политзаключенных в Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

По результатам обысков, незаконный "суд" Крыма отправил в СИЗО трех крымскотатарских активистов. Они провели там два месяца.

С момента аннексии Крыма в 2014 году, полуостров вынужденно покинули около 50 тысяч крымских татар. Особенно активно люди начали выезжать с полуострова, когда оккупанты объявили мобилизацию в армию РФ в сентябре 2022 года.

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