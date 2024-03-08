Оккупанты в Крыму массово агитируют студентов мобилизоваться в ряды ВС РФ
Во временно оккупированном Крыму накануне окончания учебного года усилилась агитация захватчиков по вступлению в ряды ВС РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что агитаторы из военкомата совершают обход учебных заведений и предлагают вместо срочной службы заключить контракт, чтобы иметь возможность набрать "добровольцев" и отправить их на фронт.
Также агитацию проводят во время экскурсий и сгоняя молодежь на массовые мероприятия с пропагандистскими концертами.
"Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы врага и не становиться заложником безумной политики Кремля", - отмечают в сообщении.
Студенты на оккупированной территории Украины
Недавно мы сообщали, что россияне хотят принудить студентов с оккупированных территорий Украины стать наблюдателями на так называемых "выборах президента". Их задачей будет фальсификация результатов "голосования".
Кроме того, захватчики заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать раненым оккупантам. В случае несогласия сотрудничать - угрожают преследованиями.
Как отмечалось, сотрудники Следственного управления РФ проводят рейды по учебным заведениям временно оккупированных территорий Херсона в поисках информаторов и "нелояльных" студентов.
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