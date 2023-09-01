Окупанти в Криму блокують YouTube: хочуть замінити на "сайт-прокладку"

У тимчасово окупованому Криму спостерігаються проблеми із підключенням до відеохостингу YouTube. Зокрема, до сервісу не можуть підключитись жителі низки великих міст у різних районах півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Кримський вітер ".

Так, у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Феодосії, Прибережному, Форосі, Алушті, Чорноморському, Керчі люди скаржаться в мережі про проблеми з підключенням до YouTube через провайдера "Міранда-Медіа".

При цьому зазначається, що інші провайдери стаціонарного інтернету таких складнощів поки що не мають.

Обійти блокування Ютуба можна за допомогою VPN, проте, як повідомляється, "безкоштовний іноді не дозволяє це зробити".

Нещодавно в РФ провайдери стали "цензурувати" американський відеохостинг YouTube і почали тестування так званого "сайту-прокладки" цього сервісу, на якому можна проводити фільтрацію "небажаного" контенту, пише DW.

Так, 19 серпня в мережі було опубліковано корпоративний лист російського інтернет-провайдера "Ростелекому" із закликом до співробітників компанії протестувати новий сервіс, який дублює YouTube.

Також зазначається, що росіяни у підготовці до блокування Ютуба консультуються з китайськими фахівцями.

На думку експертів, ситуація з тестуванням "сайту-прокладки" показує проблему простого блокування YouTube, зокрема через значну "зав'язаність" російської економіки та громадян на інформаційних технологіях та, відповідно, через неможливість безболісної заміни YouTube на щось інше.

Спроби заблокувати YouTube у Росії

Нагадаємо, ще в березні цього року російська компанія VK почала розширювати мережу CDN-серверів як підготовку до блокування Youtube на території РФ, щоб прискорити завантаження відеоконтенту.

Додамо, що ще в лютому ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин направив до Генеральної прокуратури РФ заяву про необхідність заблокувати відеосервіс YouTube.

Відеохостинг YouTube близько півтора року тому почав блокувати канали російських ЗМІ по всьому світу. У цьому сервіс повністю закрив всі методи монетизації у Росії.