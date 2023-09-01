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Оккупанты в Крыму блокируют YouTube: хотят заменить на "сайт-прокладку"

Пятница 01 сентября 2023 00:34
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Оккупанты в Крыму блокируют YouTube: хотят заменить на "сайт-прокладку" Фото: в оккупированном Крыму проблемы с подключением к YouTube (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму наблюдаются проблемы с подключением к видеохостингу YouTube. В частности, к сервису не могут подключиться жители ряда крупных городов в разных районах полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Так, в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Феодосии, Прибрежном, Форосе, Алуште, Черноморском, Керчи люди жалуются в сети о проблемах с подключением к YouTube через провайдера "Миранда-Медиа".

При этом отмечается, что у других провайдеров стационарного интернета таких сложностей пока нет.

Обойти блокировку Ютуба можно при помощи VPN, однако, как сообщается, "бесплатный иногда не позволяет это сделать".

Недавно в РФ провайдеры стали "цензурировать" американский видеохостинг YouTube и приступили к тестированию так называемого "сайта-прокладки" этого сервиса, на котором можно проводить фильтрацию "нежелательного" контента, пишет DW.

Так, 19 августа в сети было опубликовано корпоративное письмо российского интернет-провайдера "Ростелекома" с призывом к сотрудникам компании протестировать новый сервис, который дублирует YouTube.

Также отмечается, что россияне в подготовке к блокировке Ютуба консультируются с китайскими специалистами.

По мнению экспертов, ситуация с тестированием "сайта-прокладки" показывает проблему простой блокировки YouTube, в частности из-за значительной "завязанностью" российской экономики и граждан на информационных технологиях и соответственно из-за невозможности безболезненной замены YouTube на что-либо иное.

Попытки заблокировать YouTube в России

Напомним, еще в марте этого года российская компания VK начала расширять сеть CDN-серверов в качестве подготовки к блокировке Youtube на территории РФ, чтобы ускорить загрузку видеоконтента.

Добавим, что еще в феврале главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление о необходимости заблокировать видеосервис YouTube.

Видеохостинг YouTube около полутора лет назад начал блокировать каналы российских СМИ по всему миру. При этом сервис полностью закрыл все способы монетизации в России.

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