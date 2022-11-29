Окупанти кілька разів обстріляли Харківську область: в ОВА назвали наслідки

Російські війська продовжують обстрілювати Харківську область. Окупанти вкотре вдарили по Куп'янському району, внаслідок чого є пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

"Є попадання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих. У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарської споруди", - розповів він.

Крім того, в Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наставши на вибухонебезпечний предмет. Стан потерпілого оцінюється як середній.