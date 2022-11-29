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Окупанти кілька разів обстріляли Харківську область: в ОВА назвали наслідки

Фото: окупанти знову кілька разів обстріляли Харківську область (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати Харківську область. Окупанти вкотре вдарили по Куп'янському району, внаслідок чого є пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

"Є попадання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих. У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарської споруди", - розповів він.

Крім того, в Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наставши на вибухонебезпечний предмет. Стан потерпілого оцінюється як середній.

Нагадаємо, вчора російські війська вкотре завдали ударів по Куп'янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння та ліцей.

У зв'язку з постійним обстрілом мешканців Куп'янського району закликають евакуюватися до безпечніших регіонів.

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