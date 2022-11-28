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Окупанти обстріляли Куп'янський район: пошкоджено домоволодіння та ліцей

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Харківська область, Понеділок 28 листопада 2022 09:43
Окупанти обстріляли Куп'янський район: пошкоджено домоволодіння та ліцей Фото: окупанти обстріляли Куп'янський район із комплексів С-300 (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вкотре завдали ударів по Куп'янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння та ліцей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Росіяни близько опівночі вдарили по Куп'янському району ракетами типу С-300.

"Є попадання у приватні домоволодіння, навчальний заклад у Куп'янському районі. Близько півночі у с. Безтурботне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодила будівля ліцею. Без постраждалих", - розповів він.

Крім того, як повідомив Синєгубов, учора двоє чоловіків в області підірвалися на міні. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, у суботуросійські війська відкрили вогонь з РСЗВ по Вовчанську. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, приватні автомобілі та склади.

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