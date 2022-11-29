Оккупанты несколько раз обстреляли Харьковскую область: в ОВА назвали последствия

Российские войска продолжают обстреливать Харьковскую область. Оккупанты в очередной раз ударили по Купянскому району, вследствие чего есть повреждения гражданских объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Есть попадания в частные домовладения, гаражи, автомобили, возникли несколько пожаров. К счастью, без пострадавших. В Липецкой общине Харьковского района в результате обстрела россиян также возник пожар хозяйственной постройки", - рассказал он.
Кроме того, в Изюмском районе 40-летний мужчина получил взрывную травму, наступив на взрывоопасный предмет. Состояние пострадавшего оценивается как среднее.
Напомним, вчера российские войска в очередной раз нанесли удары по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрела повреждены частные домовладения и лицей.
В связи с постоянными обстрелами жителей Купянского района призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.
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