UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти катують працівників ЗАЕС та змушують їх підписувати контракт з РФ, - "Енергоатом"

Фото: окупанти катують працівників ЗАЕС та змушують їх підписувати контракт з РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції загарбники посилили тиск на працівників і під тортурами змушують їх підписувати контракт з підприємствами "Росатома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Як повідомляється, в Енергодарі окупанти суттєво посилили пошук тих українських атомників, які не підписують трудові договори із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством "Росатома".

Російські загарбники катують працівників, кількох вони безцеремонно відлупцювали, вибиваючи згоду на співпрацю з агресором.

"Навіть попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування українці на ЗАЕС тримаються гідно і відмовляються співпрацювати з рашистами", - зазначили в "Енергоатомі".

Ситуація на Запорізькій АЕС

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, російські окупанти готують провокацію на ЗАЕС. Ворог може здійснити імітацію удару по об'єктах станції, щоб звинуватити в цьому Україну.

Для цього росіяни можуть вдарити безпосередньо по території ЗАЕС та оголосити про аварійний витік радіоактивних речовин.

27 травня в ГУР повідомили, що окупанти почали втілювати провокацію із хімічною зброєю в Запорізькій області з метою зриву контрнаступальних дій наших воїнів.

Окрім того, попри заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів Росія продовжує створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Окупанти використовують енергоблоки як матеріально-технічне та військове базування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСокупантиЗапорожская областьВійна Росії проти України