Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их подписывать контракт с РФ, - "Энергоатом"

Как сообщается, в Энергодаре оккупанты существенно усилили поиск тех украинских атомщиков, которые не подписывают трудовые договоры с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатома".

Российские захватчики пытают работников, нескольких они бесцеремонно избили, выбивая согласие на сотрудничество с агрессором.

"Даже, несмотря на угрозы, пытки, шантаж и непрерывные запугивания украинцы на ЗАЭС держатся достойно и отказываются сотрудничать с рашистами", - отметили в "Энергоатоме".

Ситуация на Запорожской АЭС

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, российские оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС. Враг может осуществить имитацию удара по объектам станции, чтобы обвинить в этом Украину.

Для этого россияне могут ударить непосредственно по территории ЗАЭС и объявить об аварийной утечке радиоактивных веществ.

27 мая в ГУР сообщили, что оккупанты начали реализовывать провокацию с химическим оружием в Запорожской области с целью срыва контрнаступательных действий наших воинов.

Кроме того, несмотря на призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, Россия продолжает создавать опасность для Запорожской атомной электростанции. Оккупанты используют энергоблоки как материально-техническое и военное базирование.