Окупанти катують працівників ЗАЕС та змушують їх отримувати російські паспорти, - ЦНС

В Енергодарі окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції та змушують їх отримувати паспорти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Ворог створив "кишенькову" професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всіх незгодних працівників ЗАЕС вивозять та катують. Також особлива увага приділяється тим, хто не уклав договір з "Росатомом".
"Зауважимо, що РФ не здатна звільнити всіх працівників станції через брак робочої сили відповідного фаху", - додали в ЦНС.
Нагадаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.
Колишньому заступнику головного інженера Запорізької АЕС Юрію Чернічуку оголосили про підозру.
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