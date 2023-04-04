Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их получать российские паспорта, - ЦНС

"Враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всех несогласных работников ЗАЭС вывозят и истязают. Также особое внимание уделяется тем, кто не заключил договор с "Росатомом".

"Заметим, что РФ не способна уволить всех работников станции из-за нехватки рабочей силы соответствующей специальности", - добавили в ЦНС.