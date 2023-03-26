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Окупанти інтенсивно обстрілюють шляхи між селами та містами в Луганській області, - ОВА

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Луганськ, Неділя 26 березня 2023 11:55
Окупанти інтенсивно обстрілюють шляхи між селами та містами в Луганській області, - ОВА Фото: РФ обстрілює шляхи між селами та містами в Луганській області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни нищать будинки та залишки інфраструктури у деокупованих селах та обстрілюють дороги між населеними пунктами Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Останнім часом ворог проявляє активність на Луганщині. Минула доба не стала виключенням. Вже декілька тижнів поспіль там зафіксовані найінтенсивніші артилерійські обстріли з боку росіян. Крім того, для підтримки наступів противник залучає бронетехніку, яку наші військові регулярно нищать", - зазначив виконувач обов’язки начальника обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

Він поінформував, що ворожих обстрілів знов зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка.

Так, в Невському росіяни вдарили із реактивних систем залпового вогню по житлових будинках, один з яких зазнав значних руйнувань. На щастя, обійшлося без жертв.

Крім того, почастішали випадки, коли ворог відкриває вогонь по автошляхах між населеними пунктами, аби ускладнити населенню пересуватися.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли село Невське в Луганській області та поранили одного чоловіка.

До цього повідомлялось, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.

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