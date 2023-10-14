Окупанти інтенсивно наступають на Лимано-Куп'янському напрямку: ЗСУ розповіли про ситуацію

За словами Євлаша, окупанти 25 разів спробували йти уперед на цій ділянці фронту, але були зупинені Збройними силами України.

"При цьому ліквідовано 206 загарбників", - додав він.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ також повідомив, що протягом доби було знищено 15 зразків озброєння та техніки ворога. Серед них

два танки Т-72,

п’ять бойових броньованих машин,

дві гармати Д-20,

самохідна установка "Нона-С",

міномет.

"Також постійно завдається ураження складам з боєприпасами та збиваються БПЛА противника", - зазначив Євлаш.

Наступ росіян

Нагадаємо, сьогодні командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що наступ росіян на Куп'янському напрямку відновився. За його словами, окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл.

Варто зазначити, що ситуація на напрямку Лиман-Куп'янськ загострилася ще влітку. Росіяни посилили атаки, намагаючись прорватися до річки Оскіл.

Проте у вересні аналітики ISW повідомляли про сповільнення наступу окупантів на лінії Куп'янськ-Кремінна.

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