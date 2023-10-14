Оккупанты интенсивно наступают на Лимано-Купянском направлении: ВСУ рассказали о ситуации

По словам Евлаша, оккупанты 25 раз попытались идти вперед на этом участке фронта, но были остановлены Вооруженными силами Украины.

"При этом ликвидировано 206 захватчиков", - добавил он.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск также сообщил, что в течение суток было уничтожено 15 образцов вооружения и техники врага. Среди них

два танка Т-72,

пять боевых бронированных машин,

две пушки Д-20,

самоходная установка "Нона-С",

миномет.

"Также постоянно наносится поражение складам с боеприпасами и сбиваются БПЛА противника", - отметил Евлаш.

Наступление россиян

Напомним, сегодня командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. По его словам, оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.

Стоит отметить, что ситуация на направлении Лиман-Купянск обострилась еще летом. Россияне усилили атаки, пытаясь прорваться к реке Оскол.

Однако в сентябре аналитики ISW сообщали о замедлении наступления оккупантов на линии Купянск-Кременная.

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