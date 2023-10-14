Окупанти інтенсивно наступають на Лимано-Куп'янському напрямку: ЗСУ розповіли про ситуацію

Російські окупанти почали інтенсивно наступати на Лимано-Куп’янському напрямку. За останню добу росіяни здійснили 611 ударів з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника прес-служби Східного угруповання військ капітан Іллю Євлаша під час телемарафону.

За словами Євлаша, окупанти 25 разів спробували йти уперед на цій ділянці фронту, але були зупинені Збройними силами України.

"При цьому ліквідовано 206 загарбників", - додав він.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ також повідомив, що протягом доби було знищено 15 зразків озброєння та техніки ворога. Серед них

два танки Т-72,

п’ять бойових броньованих машин,

дві гармати Д-20,

самохідна установка "Нона-С",

міномет.

"Також постійно завдається ураження складам з боєприпасами та збиваються БПЛА противника", - зазначив Євлаш.

Наступ росіян

Нагадаємо, сьогодні командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що наступ росіян на Куп'янському напрямку відновився. За його словами, окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл.

Варто зазначити, що ситуація на напрямку Лиман-Куп'янськ загострилася ще влітку. Росіяни посилили атаки, намагаючись прорватися до річки Оскіл.

Проте у вересні аналітики ISW повідомляли про сповільнення наступу окупантів на лінії Куп'янськ-Кремінна.

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