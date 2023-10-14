Оккупанты интенсивно наступают на Лимано-Купянском направлении: ВСУ рассказали о ситуации

Российские оккупанты начали интенсивно наступать на Лимано-Купянском направлении. За последние сутки россияне нанесли 611 ударов с артиллерии и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илью Евлаша во время телемарафона.

По словам Евлаша, оккупанты 25 раз попытались идти вперед на этом участке фронта, но были остановлены Вооруженными силами Украины.

"При этом ликвидировано 206 захватчиков", - добавил он.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск также сообщил, что в течение суток было уничтожено 15 образцов вооружения и техники врага. Среди них

два танка Т-72,

пять боевых бронированных машин,

две пушки Д-20,

самоходная установка "Нона-С",

миномет.

"Также постоянно наносится поражение складам с боеприпасами и сбиваются БПЛА противника", - отметил Евлаш.

Наступление россиян

Напомним, сегодня командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. По его словам, оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.

Стоит отметить, что ситуация на направлении Лиман-Купянск обострилась еще летом. Россияне усилили атаки, пытаясь прорваться к реке Оскол.

Однако в сентябре аналитики ISW сообщали о замедлении наступления оккупантов на линии Купянск-Кременная.

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