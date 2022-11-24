Окупанти хочуть змінити демографічний склад населення у захоплених районах

Зокрема у Російській Федерації залучають до асиміляції на захоплених землях України студентів вишів, яким обіцяють за переїзд на ці території безкоштовне навчання. Тобто по завершенні навчання студенти, особливо ті, що здобули такі професії, як лікар і педагог, мають переїхати працювати на тимчасово окуповані території. При цьому РФ заявляє, що це робиться начебто через дефіцит цих професій.

"Проте насправді мета ворога - змінити демографічний склад населення. Саме задля цього росіяни проводять “евакуацію” місцевих, аби асимілювати тих, хто виїхав до РФ і натомість завезти росіян на захоплені землі. Проте такі далекоглядні плани росіян не враховують фактору наявності ЗСУ, тому ці плани приречені", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Водночас Центр національного спротиву вчергове закликає мешканців окупованих регіонів продовжувати виїжджати на підконтрольні уряду України території.