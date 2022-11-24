Окупанти хочуть змінити демографічний склад населення у захоплених районах
Окупанти хочуть змінити демографічний склад населення тимчасово окупованих територій України за рахунок росіян, яких завозять у ці райони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зокрема у Російській Федерації залучають до асиміляції на захоплених землях України студентів вишів, яким обіцяють за переїзд на ці території безкоштовне навчання. Тобто по завершенні навчання студенти, особливо ті, що здобули такі професії, як лікар і педагог, мають переїхати працювати на тимчасово окуповані території. При цьому РФ заявляє, що це робиться начебто через дефіцит цих професій.
"Проте насправді мета ворога - змінити демографічний склад населення. Саме задля цього росіяни проводять “евакуацію” місцевих, аби асимілювати тих, хто виїхав до РФ і натомість завезти росіян на захоплені землі. Проте такі далекоглядні плани росіян не враховують фактору наявності ЗСУ, тому ці плани приречені", - йдеться у повідомленні ЦНС.
Водночас Центр національного спротиву вчергове закликає мешканців окупованих регіонів продовжувати виїжджати на підконтрольні уряду України території.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що окупанти призначають на захоплених територіях своїх "прокурорів" задля нових репресій.
Раніше повідомлялось, що російські окупанти хочуть запровадити "візовий режим" на захопленій території Запорізької області. Таке "правило" вони планують запровадити вже з початку наступного року.
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