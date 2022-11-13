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Для нових репресій. Окупанти призначили своїх "прокурорів" на захоплених територіях

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Україна , Неділя 13 листопада 2022 15:25
Для нових репресій. Окупанти призначили своїх "прокурорів" на захоплених територіях Фото: окупанти не довіряють місцевим поплічникам і завозять на окуповані території свої кадри (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росіяни не довіряють місцевим колаборантам і призначили нових керівників своїх "прокуратур" на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Завдання цих так званих "прокурорів" - імітувати правосуддя для виправдання нових більш жорстоких репресій.

Так, нових "головних прокурорів" призначено на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей. У Донецькій області виконувати "прокурорські" обов'язки залишився Андрій Співак, який і раніше очолював "прокуратуру" захопленого регіону.

У Запорізькій області "керівником" репресивного органу окупантів призначили Кирила Осіпчука, який до того працював в прокуратурі Ростовської області.

У Херсонській області "прокуратуру" очолив Андрій Пєтров з Кіровської області, а в Луганській області - Глєб Міхайлов з Дагестану. Всі "призначенці" привезли із собою свої команди, які й займатимуться репресіями проти українців.

Це ще раз підтверджує, що росіяни бояться навіть місцевих колаборантів і зрадників та не довіряють їм.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові спільно з колаборантами захопили свердловини Стрілкового газового родовища у Генічеському районі Херсонської області.

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