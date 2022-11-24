Оккупанты хотят изменить демографический состав населения в захваченных районах

Оккупанты хотят изменить демографический состав населения временно оккупированных территорий Украины за счет россиян, которых они завозят в эти районы.

В частности в Российской Федерации привлекают к ассимиляции на захваченных землях Украины студентов вузов, которым обещают за переезд на эти территории бесплатное обучение. То есть по завершении обучения студенты, особенно получившие такие профессии, как врач и педагог, должны переехать работать на временно оккупированные территории. При этом РФ заявляет, что это делается вроде бы из-за дефицита этих профессий.

"Однако на самом деле цель врага - изменить демографический состав населения. Именно для этого россияне проводят "эвакуацию" местных, чтобы ассимилировать выехавших в РФ и завезти россиян на захваченные земли. Однако такие дальновидные планы россиян не учитывают фактор наличия ВСУ, поэтому эти планы обречены", - говорится в сообщении ЦНС.

Вместе с тем, Центр национального сопротивления в очередной раз призывает жителей оккупированных регионов продолжать выезжать на подконтрольные правительству Украины территории.